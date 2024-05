Tsahal opère simultanément dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza | LIVE

Nord de Gaza : Après les frappes intenses, l'opération de Tsahal a commencé à Jabaliya

Les Palestiniens font état de violents affrontements et d'échanges de tirs entre les forces de Tsahal et le Hamas à l'est du camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Hier, un porte-parole de Tsahal a informé que les forces de Tsahal ont frappée des cibles terroristes dans la région de Jabaliya, en préparation d'une opération dans la zone. Les échos des explosions ont été entendus hier soir à Yavné et Rehovot suite aux attaques généralisées de Tsahal dans la bande de Gaza.