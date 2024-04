Trois fils du leader du Hamas Ismaïl Haniyeh tués dans une frappe israélienne à Gaza

Trois fils du leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, ont été tués dans une frappe aérienne israélienne sur Gaza, a rapporté mercredi l'agence de presse Shehab, affiliée au Hamas. Citant des sources palestiniennes, le média libanais aligné sur l'Iran, al-Mayadeen, a indiqué que la frappe avait également tué plusieurs petits-enfants de Haniyeh, et qu'ils avaient été tués dans un véhicule dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à Gaza. Cette zone est sous contrôle de Tsahal depuis plusieurs mois. Israël a retiré ses forces du sud de Gaza la semaine dernière et n'a pas encore lancé l'opération promise dans la ville de Rafah, considérée comme le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza. Haniyeh, président du bureau politique du Hamas, vit au Qatar aux côtés d'autres membres de la direction politique du mouvement.

Ismail Haniyeh, s'est exprimé sur la chaîne Al Jazeera suite à la mort de ses fils : "Ce sang ne fera que nous rendre plus fermes dans nos principes et notre attachement à notre terre." Haniyeh a affirmé qu'Israël ne parviendrait pas à atteindre ses objectifs et que les "châteaux ne tomberont pas". Il a souligné que "ce que l'ennemi n'a pas réussi à obtenir par le meurtre, la destruction et l'anéantissement, il ne l'obtiendra pas non plus par la négociation."

Le chef du Hamas a qualifié l'Etat hébreui d'"illusionné" s'il pense qu'en tuant ses fils, il modifiera ses positions. "Le sang de mes fils n'est pas plus précieux que celui de notre peuple martyr à Gaza, car ils sont tous mes fils", a-t-il déclaré. Haniyeh a présenté la mort de ses fils comme "une offrande sur le chemin de la libération de Jérusalem et d'Al-Aqsa". "Nous n'hésiterons pas, nous ne reculerons pas et nous continuerons sur notre voie vers la libération", a-t-il conclu.