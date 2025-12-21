Trois Gazaouis entrés illégalement en Israël arrêtés en possession de munitions militaires volées

Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé samedi l’arrestation de trois Palestiniens originaires de la bande de Gaza, entrés illégalement en Israël lors de l’attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Les suspects ont été interpellés à Rahat, dans le Néguev, dans le cadre de l’opération sécuritaire d’envergure baptisée "Nouvel ordre".

Selon un communiqué conjoint de la police israélienne et du ministère de la Sécurité nationale, les trois hommes travaillaient illégalement à Rahat. Lors de leur arrestation, les forces de l’ordre ont découvert en leur possession des munitions militaires volées. Ils ont été transférés pour interrogatoire au Shin Bet, le service de sécurité intérieure.

Toutefois, dimanche, des responsables sécuritaires ont démenti les affirmations de la police et du ministère de la Sécurité nationale selon lesquelles les trois Palestiniens de Gaza arrêtés à Rahat sont entrés en Israël lors de l'attaque du 7 octobre. Ils ont affirmé qu'il s'agissait de trois résidents illégaux qui étaient entrés en Israël avec des permis avant le 7 octobre et qui étaient ensuite restés en tant que résidents illégaux après l'expiration de leurs permis. "Rien n'indique que ces trois personnes se soient infiltrées le 7 octobre. Elles ont été transférées à Sde Teiman pour y être interrogées", ont déclaré les responsables.

Ces arrestations s’inscrivent dans une vaste campagne lancée il y a environ un mois dans le Néguev, visant à endiguer la criminalité, les violences armées et la circulation d’armes illégales, en particulier au sein de la société bédouine. D’après les autorités, plus de 250 suspects ont été arrêtés pour interrogatoire depuis le début de l’opération, 39 individus ont été expulsés de la région et 67 actes d’accusation ont été déposés, notamment pour détention et usage d’armes militaires volées et pour des infractions violentes.

Les trois Gazaouis ont été arrêtés lors d’un raid mené par l’unité des crimes majeurs du district sud, appuyée par des combattants de la police des frontières de la Garde nationale du Sud.

Les autorités soulignent que l’opération a entraîné une chute spectaculaire de 93 % des incidents de tirs dans les zones concernées. Les forces de sécurité ont saisi 70 armes militaires volées, un lance-roquettes RPG, des dizaines de chargeurs militaires, des engins explosifs et plus de 50 000 munitions. Parallèlement, 23 kilos de stupéfiants ont été confisqués, 42 suspects arrêtés pour trafic ou détention de drogue, des centaines de résidents illégaux interpellés et plus de 200 véhicules retirés de la circulation. Les contrôles routiers ont également donné lieu à plus de 2 000 contraventions pour des infractions mettant des vies en danger.

Placée sous le commandement du chef de la police du district sud, le commandant Haim Bublil, l’opération mobilise près de 8 000 policiers, des unités cynophiles, des drones, des unités montées, des forces spéciales, des policiers infiltrés et l’unité aérienne de la police israélienne.

Au cours des nombreuses perquisitions menées dans des complexes appartenant à des clans impliqués dans des rivalités violentes, plusieurs cibles criminelles ont été arrêtées. Environ sept policiers ont été blessés depuis le lancement de l’opération, qui a également été marquée par plusieurs tentatives d'attaques à la voiture-bélier et de fuite. Les autorités indiquent enfin qu’environ un million de shekels d’amendes ont été infligés dans le cadre d’actions de contrôle menées en coopération avec plusieurs ministères et organismes de régulation.

Les forces de sécurité assurent que l’opération se poursuivra afin de restaurer durablement l’ordre public et de lutter contre la prolifération des armes illégales dans le sud du pays.