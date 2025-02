Trois otages israéliens rentreront aujourd'hui en Israël : les conditions de leur libération

La quatrième phase de libération d'otages prévoit aujourd'hui la libération de trois Israéliens : Keith Siegal, Ofer Calderon et Yarden Bibas, après 484 jours de captivité. Ces otages, enlevés des kibboutz de Kfar Aza et Nir Oz, devraient être libérés de deux endroits différents à Gaza : la ville de Gaza et Khan Younès.

Yarden Bibas sera libéré alors que sa femme Shiri et leurs enfants Kfir et Ariel restent en captivité. Israël a demandé au Hamas des informations sur leur sort, sans réponse jusqu'à présent, suscitant des inquiétudes croissantes pour la famille.

Selon le ministère de la Santé israélien, les trois otages libérés seront dirigés vers les hôpitaux Ichilov et Shiba après une première évaluation médicale. Les hôpitaux Barzilai et Soroka sont également en alerte pour toute urgence. Comme lors des phases précédentes, les otages seront accompagnés par les forces de Tsahal et transférés au centre d'accueil de Reim, où ils recevront les premiers soins nécessaires et retrouveront leurs familles..

Courtesy of the family

En échange, Israël doit libérer 183 prisonniers palestiniens, dont 18 condamnés à perpétuité. Parmi eux figure Shadi Amouri, qui purge 17 peines de prison à vie pour l'attentat à la voiture piégée de Megiddo en 2002, ayant causé la mort de 17 personnes. Au total, 150 prisonniers retourneront à Gaza et 32 en Cisjordanie.

Comité des familles d'otages

Suite aux images troublantes de la libération précédente à Khan Younès, où la foule avait encerclé les véhicules transportant les otages, le Hamas a modifié ses procédures pour éviter le chaos. Il reste encore 82 otages en captivité, dont 23 devraient être libérés lors des prochaines phases : 15 sont vivants et 8 sont décédés. Les dépouilles seront rendues lors des deux dernières phases de l'accord.

Parallèlement, le passage de Rafah devrait ouvrir aujourd'hui pour l'évacuation de blessés vers l'Égypte, principalement des membres du Hamas. Environ 50 blessés palestiniens pourront traverser quotidiennement, accompagnés chacun de trois personnes.