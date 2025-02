Trois mois avant sa libération par le Hamas, Ofer Calderon pesait 25 kg de moins

Les familles d'ex-otages du Hamas se sont rendus lundi matin à la commission de la santé de la Knesset où ils ont raconté les épreuves que leurs proches ont traversées en captivité à Gaza. Shami Calderon, l'oncle d'Ofer Calderon, a raconté : "Ofer a subi une semaine de grippe sévère, une pneumonie grave, à un niveau très élevé, au point que ses enfants ne pouvaient pas le rencontrer. Il était en isolement, et maintenant son état est redevenu normal."

Shami a également parlé des conditions auxquelles Ofer a été confronté pendant sa captivité : "Il n'a pas vu la lumière du jour, seulement quand il a vu Sahar, sa fille, ils leur ont accordé trois heures dehors." "Pour qu'il se renforce avant sa libération, les ravisseurs ont augmenté sa quantité de nourriture", a-t-il également indiqué. "Lorsque le Hamas a compris qu'Ofer était inclus dans la liste des personnes à libérer, ils l'ont 'gavé'" pour cacher sa perte de poids spectaculaire. "Il mangeait des légumes pourris. Parfois, on lui donnait une demi-pita avec du fromage", a-t-il précisé.

Maayan TOAF / GPO / AFP

Carmit Palti Katzir, dont la mère Hannah a été libérée lors de l'accord de novembre 2023 avant de décéder en décembre dernier, a décrit la détérioration de l'état de sa mère suite à sa captivité. "Quand elle a été enlevée, elle ne prenait qu'un seul médicament chronique important, pour l'hypertension, un problème courant. Elle a été en captivité pendant seulement 49 jours au total, et elle en est revenue avec un cœur malade, plusieurs troubles graves, une pneumonie et des difficultés à respirer".

Einav, la belle-fille de Gadi Moses,80 ans, qui a été récemment libéré, a partagé le sentiment d'abandon avec lequel il est revenu de captivité : "Il nous parle de son sentiment d'abandon et de trahison. Il a à peine vu les médias, mais il parle en termes d'abandon et de trahison par son pays. Par son gouvernement. Cela brûle et brûlera son âme autant que les tortures du djihad."

La réalité que décrit Gadi de sa captivité, dit Einav, est pire que ce qu'ils avaient imaginé. "Quand nous entendons les témoignages difficiles, nous n'avons plus besoin d'imaginer ou de refouler parce que c'est simplement devant nous. Nous n'avons rien imaginé de plus sauvage et difficile que la réalité, elle est encore pire."