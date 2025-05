"Trois otages ont été tués, il n'en reste que 21 en vie à Gaza", affirme Donald Trump

Lors d'un briefing aux journalistes à la Maison Blanche, le président américain, Donald Trump a mentionné, comme en passant, qu'il dispose d'informations selon lesquelles trois otages considérés vivants jusqu'à maintenant ont récemment été tués. "On m'a dit qu'il y a 59 otages, mais seulement 24 d'entre eux sont en vie. Maintenant je corrige, je dis qu'il y en a 21, car à partir d'aujourd'hui il y en a 21, trois sont morts. C'est une situation terrible. Nous essayons de faire sortir les otages. Nous en avons fait sortir beaucoup. Il y en a 21 vivants et beaucoup d'autres morts", a-t-il affirmé.

En réponse aux propos de Trump, le coordinateur israélien pour les otages et les disparus, Gal Hirsch, a publié sur les réseaux sociaux un message contredisant ces propos. "Le Hamas détient 59 otages, 24 sur la liste des vivants, 35 sur la liste des morts dont le décès a été officiellement confirmé", a-t-il écrit. Hirsch a également assuré que "toutes les familles des otages sont toujours tenues informées des renseignements dont nous disposons concernant leurs proches".

Oren Ben Hakoon/Flash90

Le Forum des familles des otages a également réagi aux propos de Trump, réitérant sa demande de privilégier le retour des otages plutôt que la reprise des combats intenses à Gaza. "Le nombre d'otages vivants connu des familles, et qui leur a été communiqué par les sources officielles, est de 24. Nous demandons une fois de plus au gouvernement israélien que s'il existe de nouvelles informations qui nous ont été cachées de nous les transmettre immédiatement", ont réagi les familles des otages. "Le Forum appelle à nouveau le Premier ministre (Netanyahou) à arrêter la guerre jusqu'au retour du dernier otage. C'est la mission nationale la plus urgente et la plus importante."

Le nombre d'otages vivants communiqué par Donald Trump pourrait correspondre aux propos tenus par Benjamin Netanyahou lors de la soirée de Yom Haatsmaout (Jour de l'Indépendance) la semaine dernière, selon lesquels "il y a jusqu'à 24 otages vivants dans la bande de Gaza". Son épouse Sara, assise à ses côtés, avait corrigé en disant "moins", avant que Netanyahou ne s'empresse de préciser : "J'ai dit jusqu'à 24 otages vivants".

Lior Rothstein/Hostage Forum

Suite à la déclaration du Premier ministre israélien, les familles des otages ont contacté le ministre des Affaire stratégiques, Ron Dermer, responsable des négociations, et ont exigé de recevoir toutes les informations dont dispose l'État sur la situation de leurs proches. "Il est grave que les familles soient contraintes d'être exposées à des informations sensibles, voire choquantes, concernant l'état de leurs proches de manière fortuite et d'une façon qui n'est ni sensible ni respectueuse". Cela se produit notamment alors que le gouvernement annonce qu'il intensifiera les combats dans la bande de Gaza la semaine prochaine.

Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il ne se rendrait pas en Israël la semaine prochaine lors de sa visite au Moyen-Orient, qui comprend l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces propos ont été tenus en réponse à une demande israélienne adressée à la Maison Blanche d'ajouter Jérusalem à la liste des lieux qu'il visitera.