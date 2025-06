Gaza : Trois soldats israéliens tués dans un champ de mines à Jabaliya

Trois soldats de la brigade d'élite Givati ont trouvé la mort lors d'une explosion survenue à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Les victimes sont le sergent Lior Steinberg (20 ans) de Petah Tikva, le sergent Ofek Barhana (20 ans) de Yavne et le sergent Omer van Gelder (22 ans) de Maale Adumim. Deux autres militaires ont été blessés. L'incident s'est produit quand une unité du bataillon Rotem, opérant sous les ordres du 9e bataillon blindé, a déclenché un premier engin explosif improvisé. Le véhicule blindé a pris feu mais les occupants ont pu s'extraire indemnes de l'habitacle.

Une équipe de secours comprenant un véhicule de transport de troupes et un camion de pompiers militaire s'est alors déployée pour éteindre l'incendie et évacuer le blindé endommagé. Sur le chemin du retour vers le territoire israélien, ce convoi de secours a heurté un second explosif. L'explosion a causé la mort des trois soldats et blessé deux autres militaires qui se trouvaient dans le véhicule blindé escortant le camion-citerne des pompiers. Les forces israéliennes ont ensuite découvert qu'elles évoluaient dans "un champ de mines très étendu, comportant des dizaines d'engins piégés" destinés à infliger des pertes importantes.

Des équipes du génie militaire et des artificiers ont été dépêchées sur place pour sécuriser la zone. Cet incident s'inscrit dans le cadre des opérations terrestres menées par Tsahal dans les secteurs périphériques des localités proches de la frontière israélienne.