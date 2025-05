Trump a renoncé à la guerre contre les Houthis en raison d'une facture d'un milliard par mois

Donald Trump a brusquement mis fin à la campagne militaire américaine contre les rebelles houthis au Yémen, malgré sa promesse initiale de poursuivre jusqu'à leur "anéantissement complet". Selon le New York Times, le président aurait été exaspéré par le coût astronomique de l'opération : près d'un milliard de dollars pour le premier mois d'intervention. Lancée en mars dernier en réponse à ce que Trump qualifiait d'"actes de piraterie et de terrorisme" contre des navires en mer Rouge, l'opération devait montrer des résultats en 30 jours. Or, à l'échéance fixée, le rapport d'avancement demandé par le président ne lui est jamais parvenu.

Le bilan s'est avéré décevant : les États-Unis n'ont pas réussi à établir une supériorité aérienne face aux Houthis. Ces derniers ont abattu plusieurs drones américains Reaper et poursuivi leurs attaques contre des navires, y compris un porte-avions américain. La perte accidentelle de deux chasseurs F/A-18 (d'une valeur de 120 millions de dollars) tombés en mer depuis un porte-avions a aggravé la situation.

"Trump en avait assez de gaspiller des milliards dans un autre conflit inutile au Moyen-Orient", a confié une source gouvernementale. L'abandon du plan initial proposé par le général Michael Kurilla, commandant du CENTCOM, qui prévoyait une campagne de 8 à 10 mois incluant des assassinats ciblés, illustre le rejet par Trump d'un engagement militaire prolongé dans la région.

Steve Witkoff, émissaire de Trump au Moyen-Orient, a finalement négocié via Oman un accord permettant aux États-Unis de cesser les bombardements en échange de l'arrêt des attaques houthies contre les navires américains – sans toutefois garantir la sécurité des bâtiments considérés comme soutenant Israël.