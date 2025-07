Trump annonce qu'Israël a accepté les conditions d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a déclaré dans la nuit de mercredi sur son réseau social Truth que "Israël a accepté les conditions nécessaires pour un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza". Il a ajouté espérer que "pour le bien du Moyen-Orient, le Hamas acceptera cet accord, sinon les choses ne feront qu'empirer pour eux, pas s'améliorer".

Selon Trump, cette période de 60 jours de cessez-le-feu sera utilisée pour négocier les conditions d'une fin définitive de la guerre. Les pays médiateurs, le Qatar et l'Égypte, seront chargés de présenter la proposition finale lors des négociations.

Intensification des efforts diplomatiques

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, doit demander aux Américains de pousser le Qatar à exercer une pression sur le Hamas, dans l'espoir qu'une telle démarche puisse aboutir à un accord de libération des otages dès la semaine prochaine. Dermer a discuté avec les Américains d'idées concernant "le jour d'après" la fin de la guerre, ce qui signifie que les parties entrent dans des négociations incluant un accord avec des détails et des conclusions concrètes.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prévoit de se rendre la semaine prochaine à Washington pour rencontrer le président Trump à la Maison Blanche, possiblement dès lundi. Les deux dirigeants devraient y discuter des moyens de mettre fin à la guerre, après que Netanyahou ait déclaré vendredi dernier aux journalistes : "Nous pensons qu'il y aura un cessez-le-feu à Gaza d'ici une semaine".

Pressions croissantes sur le Hamas

Le Hamas fait également l'objet de pressions ces derniers jours pour accepter la fin de la guerre. Des sources au sein de l'organisation terroriste ont déclaré samedi au journal saoudien ASharq al-Awsat que les contacts qui se déroulent actuellement au Caire et à Doha, avec la médiation de l'Égypte et du Qatar, pourraient être "les plus sérieux à ce jour".

Selon ces sources, non seulement les États-Unis sont désormais activement impliqués, mais ils envisagent également d'imposer un accord global à Israël et au Hamas, qui s'appliquerait non seulement à Gaza mais à toute la région, après la confrontation avec l'Iran.

Selon les informations rapportées, les réunions se concentrent sur la rédaction d'un projet d'accord qui inclurait des garanties pour un cessez-le-feu et un protocole humanitaire convenu, et pourrait même conduire à un accord intérimaire de 60 jours. Cependant, les sources ont averti que toute tentative de faire avancer un accord sans coordination directe avec la direction du Hamas pourrait échouer. "Seule la direction du Hamas a le pouvoir de décision sur la libération des otages", ont-elles déclaré.

Engagement américain pour les otages

Récemment, le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré des familles d'otages et des survivants de captivité, s'engageant devant eux à ce que l'administration Trump œuvre pour le retour des 50 otages qui restent à Gaza. Il a souligné que les États-Unis ont prouvé leur capacité à mener des initiatives significatives au Moyen-Orient, déclarant : "Une véritable victoire à Gaza ne sera obtenue que lorsque tous les otages seront rentrés chez eux".