Trump approuve les plans d'attaque contre l'Iran mais temporise

Donald Trump a donné son accord de principe aux plans d'attaque contre l'Iran, mais souhaite observer si Téhéran abandonnera son programme nucléaire avant d'autoriser les frappes, rapporte le Wall Street Journal citant trois sources informées. Selon ABC News, le président américain "s'habitue progressivement à l'idée" d'une offensive majeure contre le site nucléaire de Fordow. L'opération envisagée consisterait en "une série d'attaques et non une action ponctuelle".

Trump a consulté ses conseillers sécuritaires pour savoir si la bombe anti-bunker MOP, l'arme la plus puissante des États-Unis, pourrait percer la montagne abritant l'installation. Malgré des évaluations sécuritaires positives, le président hésite encore. "Il veut s'assurer que l'attaque est nécessaire, qu'elle ne déclenchera pas une guerre prolongée et qu'elle détruira effectivement le programme nucléaire", confie un responsable.

En parallèle, des contacts diplomatiques se poursuivent entre l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, bien que les échanges soient irréguliers selon des diplomates américains. L'armée américaine a commencé à déplacer avions et navires depuis des bases du Moyen-Orient vulnérables aux représailles iraniennes. Des bâtiments ont quitté le port de Bahreïn, siège de la Cinquième Flotte, tandis que des appareils non protégés ont été transférés depuis la base d'Al-Udeid au Qatar.

Interrogé sur une intervention américaine, Trump a donné une réponse évasive : "Je pourrais bombarder, peut-être pas". Il a révélé que les Iraniens avaient tenté de renouer le dialogue, proposant même de venir à la Maison Blanche. "Je leur ai dit qu'il était trop tard pour parler", a-t-il déclaré.