Trump confirme avoir été informé à l'avance des plans d'attaque israéliens contre l'Iran

Donald Trump a révélé que son administration avait été pleinement briefée sur les intentions israéliennes de frapper l'Iran, précisant la nature de cette coordination avec Jérusalem. Interrogé sur d'éventuelles informations préalables transmises par Israël, le président américain a rectifié au Wall Street Journal : "Un préavis ? Ce n'était pas un préavis. C'était : nous savons ce qui se passe." Trump a indiqué s'être entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou jeudi et avoir programmé un nouvel échange téléphonique vendredi. Il a qualifié l'offensive israélienne d'"attaque très réussie, c'est un euphémisme".

Le locataire de la Maison Blanche a établi un lien direct entre ses menaces diplomatiques et le déclenchement des hostilités : "J'ai dit à l'autre camp : vous avez 60 jours pour conclure un accord. Le 61e jour, ils ont attaqué. Aujourd'hui, c'est effectivement le 61e jour, et c'était une attaque très réussie." Trump a maintenu la pression sur Téhéran malgré les frappes : "Ils auraient dû conclure un accord et peuvent encore le faire tant qu'il leur reste quelque chose."

Concernant les répercussions économiques potentielles, le président s'est montré optimiste : "Je pense qu'au final, ce sera formidable pour les marchés car l'Iran n'aura pas d'arme nucléaire. Ce sera excellent pour les marchés - cela devrait être la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux marchés. L'Iran n'aura pas d'arme nucléaire qui constituait une grande menace pour l'humanité."