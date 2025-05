"Trump devrait déclarer un cessez-le-feu à Gaza d'ici quelques jours", déclarent des sources à Sky News en arabe

Donald Trump devrait annoncer un cessez-le-feu à Gaza "dans les prochains jours", dans le cadre d'un accord prévoyant la libération d'otages israéliens, a annoncé lundi la chaîne Sky News en langue arabe. Cette annonce intervient alors que les négociations s'intensifient à Doha sous la médiation américaine.

D'après Sky News, l'accord en cours d'élaboration porterait sur un cessez-le-feu de deux mois accompagné de la libération de dix otages vivants en deux phases. Le Hamas aurait de son côté proposé une trêve de 70 jours avec la libération de cinq otages vivants et la remise de cinq dépouilles.

Les détails de l'accord révèlent un calendrier précis : cinq otages seraient libérés dès le premier jour, tandis que les cinq autres le seraient au soixantième jour. Parallèlement, seize corps d'otages seraient restitués selon un échéancier permettant au Hamas de localiser les dépouilles durant cette période de deux mois.

Lior Rothstein/Hostage Forum

L'accord prévoit également l'entrée quotidienne de mille camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. En contrepartie, le Hamas s'engagerait à ne plus constituer une menace pour la sécurité d'Israël et à renoncer au développement, à la contrebande et à l'usage d'armements.

Les négociations incluent des garanties américaines fermes pour maintenir le cessez-le-feu durant les pourparlers sur l'après-guerre. Cet "après" comprend la formation d'un gouvernement de technocrates, la reconstruction de Gaza et la recherche d'une solution durable au conflit.

Le Hamas exige par ailleurs la libération de tous les prisonniers palestiniens de Gaza, qu'ils aient été arrêtés avant ou après le 7 octobre 2023. Selon des sources palestiniennes citées par Al-Mayadeen, média libanais affilié au Hezbollah, Israël aurait donné son accord de principe sur le nombre d'otages et le calendrier de leur libération.

Trump s'est montré optimiste hier soir, déclarant avoir eu des "discussions avec les Israéliens" et vouloir "voir si nous pouvons résoudre toute cette situation le plus rapidement possible". Le président américain a également évoqué des "progrès substantiels" dans les négociations avec l'Iran sur le dossier nucléaire, mentionnant des "conversations positives" ces derniers jours.