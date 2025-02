Trump diffuse une vidéo d'Agam Berger : "Vous êtes l'espoir des otages, sauvez-les"

Donald Trump a partagé cette nuit sur son réseau social Truth Social une vidéo d'Agam Berger, l'ancienne otage du Hamas, dans laquelle elle remercie l'ancien président américain pour son rôle dans sa libération et l'implore d'aider à sauver les otages encore détenus à Gaza. "Je suis Agam Berger, j'ai été retenue en otage par le Hamas à Gaza pendant 482 jours. Je veux saisir cette opportunité pour vous dire, Président Trump : merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour tous les otages. C'est grâce à vous que nous sommes rentrés chez nous", déclare la jeune femme en hébreu, avec des sous-titres en anglais.

Dans cette vidéo, l'ex-otage exhorte Trump à poursuivre ses efforts : "Il faut se souvenir qu'il y a encore des gens là-bas qui comptent vraiment sur vous et attendent que vous les sauviez. Ils attendent votre aide, et vous avez le pouvoir de le faire. Je vous en prie, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que tous les otages, vivants et morts, soient rentrés chez eux."

Agam Berger témoigne également de son expérience en captivité : "J'ai vécu beaucoup de moments difficiles là-bas. Les jours ne passent pas, ils sont figés, chaque nuit et chaque jour semblent une éternité. C'est ce que ressentent aussi les personnes qui y sont encore. 500 jours. 500 jours qu'ils sont là-bas et qu'ils continuent de compter les jours."

Elle remercie également Jay Schottenstein et Bob Book, deux hommes d'affaires américains proches de Benjamin Netanyahu, qui ont créé le "Fonds des victimes d'Israël" après les attaques du 7 octobre. Cette organisation vise à "apporter un soutien financier et moral aux familles ayant perdu un proche au service de l'État depuis le 7 octobre."

Dans une autre vidéo publiée hier, Berger avait révélé que les ravisseurs se réjouissaient des divisions au sein de la société israélienne : "Quand nous étions là-bas et qu'ils voyaient nos divisions, cela les rendait heureux. Ils disaient que lorsque nous sommes unis, nous sommes une force."