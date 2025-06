Trump espère un accord Iran-Israël mais admet que "parfois il faut se battre"

Donald Trump a exprimé dimanche son espoir d'un accord entre l'Iran et Israël, tout en reconnaissant que "parfois il faut se battre jusqu'au bout". Dans un échange avec des journalistes, le président américain a réaffirmé que les États-Unis continueront de soutenir le droit d'Israël à l'autodéfense. Plus tôt dans la journée, Trump avait manifesté sa confiance dans la possibilité d'un accord de paix entre les deux pays, malgré l'escalade des hostilités. "L'Iran et Israël devraient conclure un accord, et concluront un accord", a écrit le président sur les réseaux sociaux, "tout comme j'ai amené l'Inde et le Pakistan à le faire, en utilisant dans ce cas le commerce avec les États-Unis pour apporter raison, cohésion et bon sens dans les négociations avec deux excellents dirigeants capables de prendre rapidement une décision."

Le président a également précisé que Washington n'était pas impliqué dans les frappes aériennes israéliennes contre l'Iran samedi soir, tout en mettant en garde Téhéran. "Les États-Unis n'ont rien à voir avec l'attaque contre l'Iran ce soir. Si nous sommes attaqués d'une manière ou d'une autre par l'Iran, toute la force et la puissance des forces armées américaines s'abattront sur vous à des niveaux jamais vus auparavant", a-t-il écrit sur Truth Social.

Trump a ajouté : "Cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël, et mettre fin à ce conflit sanglant." Quelques heures plus tôt, après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Trump avait indiqué que les deux dirigeants s'accordaient sur la nécessité que le conflit "doit cesser".