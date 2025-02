Trump évoque des "discussions prometteuses" sur Gaza

"Nous travaillons très dur au Moyen-Orient et à Gaza sur tous les problèmes qui durent depuis des années et des siècles. C'est un voisinage difficile, mais qui pourrait être très beau, et je pense que nous allons trouver des solutions assez satisfaisantes", a déclaré Trump lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Le président américain a souligné l'impact positif de son administration sur la situation actuelle. "C'est une situation difficile, mais je pense que nous allons l'améliorer considérablement. Je crois que nous avons eu un impact énorme sur Gaza et le Moyen-Orient, et nous avons des discussions assez prometteuses concernant beaucoup d'autres personnes qui vont améliorer la situation", a-t-il ajouté.

Trump est resté prudent quant aux résultats de ces négociations : "Personne ne sait vraiment, mais nous verrons ce qui se passe. Je pense que nous avons eu un impact très positif." Une source israélienne a indiqué jeudi qu'Israël s'attend à ce que d'autres otages soient libérés samedi, en échange d'une prolongation du cessez-le-feu à Gaza. Ces commentaires interviennent après que la chaîne Kan 11 News a rapporté qu'Israël discute avec les États-Unis pour prolonger le cessez-le-feu de plusieurs semaines afin que davantage d'otages soient libérés.

Selon ce rapport, des otages continueraient d'être libérés en échange de l'examen par Israël de la possibilité de se retirer du corridor de Philadelphi et de la libération de terroristes supplémentaires des prisons israéliennes. Les médiateurs travaillent pour que la prolongation dure tout le mois du Ramadan. Un responsable israélien a précisé que l'article 14 de l'accord permet la prolongation du cessez-le-feu et qu'Israël est prêt à poursuivre les discussions, mais n'accepterait pas que les négociations se déroulent sans contrepartie, c'est-à-dire sans la libération d'autres otages.