Trump : "Si nous sommes attaqués par l'Iran, nous frapperons à des niveaux jamais vus"

Le président américain Donald Trump a réaffirmé que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la dernière vague de frappes aériennes israéliennes contre des cibles iraniennes samedi soir. Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social : "Les États-Unis n'ont eu aucun lien avec l'attaque contre l'Iran, ce soir. Si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit par l'Iran, toute la force et la puissance des Forces armées américaines s'abattront sur vous à des niveaux jamais vus auparavant. Cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël, et mettre fin à ce conflit sanglant !"

Samedi soir, Trump avait écrit suite à une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine que les deux dirigeants s'accordaient sur le fait que le conflit entre l'Iran et Israël "doit cesser". Trump a déclaré vendredi à Axios qu'il pensait que la frappe massive d'Israël contre l'Iran avait probablement amélioré les chances d'un accord nucléaire américano-iranien. Interrogé sur l'impact des frappes israéliennes sur sa diplomatie nucléaire, Trump a répondu : "Je ne pense pas. Peut-être le contraire. Peut-être maintenant négocieront-ils sérieusement."

"J'ai donné 60 jours à l'Iran, aujourd'hui c'est le 61e jour", a poursuivi Trump. "Ils auraient dû conclure un accord." Il a soutenu qu'après les frappes paralysantes d'Israël, l'Iran avait désormais une incitation plus forte à négocier. Le président a ajouté qu'Israël avait utilisé "un excellent équipement américain" lors de l'attaque.