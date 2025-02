Trump : "Si tous les otages ne sont pas libérés d'ici samedi, l'enfer se déchaînera"

Le président américain Donald Trump a lancé un avertissement sévère au Hamas, exigeant la libération de tous les otages encore détenus à Gaza d'ici samedi midi. "Si tous les otages ne sont pas libérés d'ici samedi à 12h00, j'annulerais le cessez-le-feu et que l'enfer se déchaîne", a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale. Trump a précisé qu'il discuterait de cet ultimatum avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Cette déclaration intervient après l'annonce du Hamas de suspendre la libération des otages, accusant Israël de ne pas respecter les termes de l'accord. Le mouvement palestinien dénonce notamment "le retard dans le retour des déplacés vers le nord de Gaza, les tirs et bombardements dans différentes zones de la bande de Gaza, et la non-livraison de l'aide humanitaire sous toutes ses formes comme convenu".

Trump a particulièrement insisté sur la nécessité d'une libération totale et immédiate : "Tous. Pas au compte-gouttes, pas deux, ou un ou trois ou quatre. Samedi à 12h00 - et après, laissez l'enfer se déchaîner." Le président américain s'est également montré pessimiste quant à l'état de santé des otages restants, déclarant : "D'après ce que j'ai vu, ils ne vivront plus très longtemps."

Concernant la situation plus large à Gaza, Trump a également évoqué un plan controversé de réinstallation des Palestiniens. "Je pense que la Jordanie accueillera des réfugiés. Si la Jordanie et l'Égypte ne s'engagent pas à accueillir des réfugiés palestiniens, j'envisagerai de mettre fin à notre aide à ces pays", a-t-il averti.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a quant à lui qualifié la suspension des libérations par le Hamas de "violation totale de l'accord de cessez-le-feu et de l'accord sur la libération des otages". Il a indiqué avoir "ordonné à Tsahal de se préparer au plus haut niveau d'alerte pour tout scénario possible à Gaza et pour la protection des localités".