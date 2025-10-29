Trump soutient la riposte israélienne tout en affirmant que « rien ne compromettra » le cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a réaffirmé ce mercredi son soutien au droit d'Israël à riposter en cas d'attaque, tout en assurant que « rien ne compromettrait » le cessez-le-feu à Gaza. Ses déclarations interviennent au lendemain de la mort d'un soldat israélien dans une attaque combinée du Hamas à Rafah par des tirs de missiles antichar et de snipers, qui a déclenché une riposte d'ampleur de Tsahal. Des frappes ériennes ont été menées dans plusieurs points du territoire.

« Ils ont tué un soldat israélien. Alors les Israéliens ont riposté. Et ils doivent riposter », a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, en route vers la Corée du Sud depuis Tokyo. Le président américain a averti le Hamas : « Il doit bien se comporter. Il a dit qu'il agirait bien, et s'il agit bien, il sera content, et s'il ne l'est pas, il sera éliminé. »

Ces propos font référence à l'entente apparente conclue lors d'une rencontre en Égypte entre hauts responsables américains et négociateurs du Hamas, dans les dernières heures précédant la signature du cessez-le-feu.

Un conseiller de haut rang de Trump avait révélé plus tôt ce mois-ci que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre et conseiller du président, avaient fourni des assurances verbales au Hamas. Washington s'était engagé à obliger Israël à respecter les termes de l'accord et à ne pas lui permettre de reprendre la guerre tant que le Hamas honorerait sa part du contrat.

Trump a affirmé mercredi que les dirigeants du Hamas rencontrés par ses émissaires semblaient « mécontents lorsqu'ils voient des gens se faire tuer ». Il a également déclaré que les responsables terroristes avaient promis à Witkoff et Kushner qu'ils désarmeraient, une affirmation que l'organisation a pourtant démentie à plusieurs reprises publiquement.

Plus tôt mardi, Israël a par ailleurs dénoncé une autre violation de l'accord par le Hamas après la restitution de restes de corps appartenant à un otage rapatrié il y a près de deux ans et déjà inhumé en Israël.