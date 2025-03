Tsahal a éliminé le chef des finances et successeur du chef du gouvernement du Hamas à Khan Younès

Dimanche, l'armée israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont effectué une frappe ciblée dans la région de Khan Younès, pour éliminer le terroriste Ismail Barhoum, chef des finances et des institutions du Hamas au sein du bureau politique de l'organisation terroriste, et successeur d'Essam al-Da'alis, ancien chef du gouvernement du Hamas, qui a été éliminé la semaine dernière, ont fait savoir Tsahal et le Shin Bet dans un communiqué conjoint publié lundi.

Barhoum était une figure clé du bureau politique du Hamas et était activement impliqué dans le processus de prise de décision militaire qui avait un impact direct sur les opérations du Hamas. Il supervisait la gestion financière du Hamas dans la bande de Gaza, acheminant des fonds vers l'aile militaire du Hamas, finançant et planifiant l'exécution d'attaques terroristes contre l'État d'Israël.

IDF Spokesperson

"Ces fonds ont financé la survie de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza et ont été utilisés pour mener des attaques terroristes et acheter des armes, ce qui a constitué une menace pour les forces de Tsahal et les citoyens de l'État d'Israël", indique le communiqué.

Ismail Barhoum a été éliminé alors qu'il opérait au sein de l'hôpital Nasser, mettant délibérément en danger la population civile. "Il s'agit là d'un nouvel exemple de la manière dont l'organisation terroriste Hamas viole systématiquement le droit international en s'emparant d'infrastructures civiles d'une manière qui empêche la réhabilitation et les moyens de subsistance de la population de Gaza, et en exploitant brutalement la population civile comme bouclier humain pour ses attaques terroristes contre l'État d'Israël", ont déclaré Tsahal et le Shin Bet.