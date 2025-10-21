Tsahal a entamé le traçage physique de la "ligne jaune" prévue au plan Trump

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir entamé le balisage d'une "ligne jaune" dans la bande de Gaza, conformément aux directives politiques émises dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en cours. Cette mesure vise à établir une séparation physique entre les zones d'opérations de Tsahal et les espaces réservés à la circulation des civils palestiniens.

Selon un communiqué de l'armée, le marquage est réalisé à l'aide de blocs de béton surmontés de poteaux de 3,5 mètres de hauteur, peints en jaune. Les poteaux seront installés à environ 200 mètres les uns des autres, selon les contraintes du terrain. L'objectif affiché : garantir une "clarté tactique" et prévenir les incidents dans un contexte de trêve fragile.

"Cette décision a été prise dans le but de créer une clarté tactique sur le terrain", a indiqué un porte-parole de Tsahal. La ligne est "destinée à servir d'aide visuelle aux résidents de la bande de Gaza et aux forces opérant dans la zone, dans le cadre des directives de Tsahal et de l'échelon politique".

Le porte-parole a précisé que les forces du Commandement sud continuent par ailleurs leurs opérations de sécurisation pour "éliminer toute menace et protéger les citoyens israéliens".

Moins de 24 heures après l'annonce, le premier incident de sécurité directement lié à cette ligne a été enregistré mardi : un suspect palestinien a franchi la ligne jaune dans le nord de la bande de Gaza et s'est approché d'une force de Tsahal opérant dans la zone.

Les forces lui ont ordonné de s'arrêter. N'ayant pas obtempéré, il a été neutralisé par balles. Aucune victime n'a été signalée parmi les soldats.

L'armée israélienne précise que la ligne n'est pas un simple dispositif de marquage, mais une "ligne de démarcation opérationnelle à toutes fins utiles, dont tout franchissement pourrait entraîner une riposte immédiate".

Selon Tsahal, il s'agit d'un "élément essentiel de la gestion de la zone entre la fin des combats intenses et le calme complet, tant que le pouvoir du Hamas n'est pas totalement démantelé".