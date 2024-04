Tsahal achève un exercice majeur dans le nord du pays sur fond d'attaques quotidiennes du Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé avoir terminé un exercice de grande envergure dans le nord d'Israël, impliquant la 146e division de réserve, la marine, l'armée de l'air, ainsi que la police et les services de secours. Selon Tsahal, la 146e division, la plus grande division de réserve de l'armée, opère en Galilée occidentale depuis le début de la guerre.

https://twitter.com/i/web/status/1777660380623319525 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'exercice a simulé plusieurs scénarios, notamment la défense de la région, l'évacuation de blessés sous le feu et différentes attaques. "L'objectif de cet entraînement est d'accroître la préparation et de renforcer la coopération entre les forces", a déclaré l'armée israélienne. "Tsahal continue de s'entraîner avec vigueur afin de maintenir une pleine capacité de réponse face à toutes les menaces et tentatives de l'ennemi de nuire aux citoyens d'Israël ou à son territoire", a-t-elle ajouté.

Cette manœuvre intervient dans un contexte d'attaques quotidiennes menées par le groupe terroriste Hezbollah dans le nord d'Israël. Depuis l'assaut du Hamas le 7 octobre, Israël a averti qu'il ne pouvait plus tolérer les attaques du Hezbollah le long de sa frontière. Les autorités israéliennes ont déclaré que si une solution diplomatique n'était pas trouvée, elles auraient recours à une action militaire pour repousser le Hezbollah vers le nord.