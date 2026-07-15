Tsahal affirme contrôler entre 67 % et 70 % de la bande de Gaza

Tsahal a indiqué aux ministres du cabinet politico-sécuritaire qu’il contrôlait désormais entre 67 % et 70 % du territoire de la bande de Gaza, selon des informations révélées mercredi par i24NEWS. Cette estimation a été présentée mardi soir aux membres du gouvernement, alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations dans le territoire palestinien.

Cette annonce intervient dans un contexte de profondes incertitudes sur l’avenir de l’administration du territoire. La semaine dernière, le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat avait rapporté que le Hamas envisageait de dissoudre le Comité de suivi de l’action gouvernementale, l’organisme qui fait office de gouvernement dans la bande de Gaza. Une telle décision mettrait fin à près de vingt ans de gestion directe du territoire par l’organisation terroriste.

Lors de ses dernières réunions, le cabinet a également abordé plusieurs dossiers concernant la Judée-Samarie et le Liban. i24NEWS a appris que le cabinet a approuvé un plan visant à accélérer la création de nouvelles localités en Judée-Samarie, assorti d’un budget de 1,3 milliard de shekels. La mesure, portée par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et la ministre des Implantations Orit Strook, aurait été adoptée il y a environ un mois, mais serait restée confidentielle jusqu’à présent.

En avril, le cabinet avait déjà autorisé secrètement la création de 34 nouvelles localités, un nombre sans précédent adopté en une seule décision. Le vote avait été classifié afin d’éviter notamment d’éventuelles pressions américaines en pleine confrontation avec l’Iran. Le gouvernement avait ensuite renoncé au dernier moment à approuver publiquement le budget nécessaire, préférant transférer le dossier au cabinet, dont les décisions peuvent rester secrètes.

La question de la présence militaire israélienne au Liban a également provoqué des échanges tendus. Benjamin Netanyahou aurait affirmé aux ministres qu’Israël ne se retirerait pas sous la pression des États-Unis. Le ministre Avi Dichter a averti qu’un abandon de positions au Liban pourrait être interprété par le Hamas à Gaza comme un signe de faiblesse.

Orit Strook a estimé que la situation actuelle au Liban constituait un acquis important, tout en accusant le mouvement des "Quatre Mères" de chercher à relancer le débat sur le "bourbier libanais" après chaque décès de soldat. Netanyahou a vivement critiqué l’organisation, lui reprochant les conséquences de sa campagne passée en faveur du retrait israélien.

Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé pour sa part que la zone comprise entre la ligne jaune et le fleuve Litani constituait également un objectif opérationnel. "Nous ne laisserons aucun tunnel sans le faire exploser", aurait-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a toutefois appelé à limiter les divergences avec Washington, estimant que les relations avec les États-Unis constituaient l’atout stratégique le plus important d’Israël. Netanyahou lui aurait répondu qu’il était prêt à consentir de nombreux efforts pour préserver cette alliance, mais pas au prix des intérêts fondamentaux du pays. "Il faut faire beaucoup pour cela, mais pas tout. Il ne faut ni renoncer à nos intérêts ni nous retirer", a-t-il affirmé.