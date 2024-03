Tsahal affirme que le Hamas a "exploité comme bouclier" l'hôpital Shifa à Gaza

Lors d'une déclaration en anglais dimanche, Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a fait le point sur l'opération menée contre le Hamas et le Jihad islamique à l'hôpital Shifa de Gaza, qui en est à son sixième jour. Hagari a souligné que jusqu'à présent, 170 terroristes ont été neutralisés dans ou autour du complexe hospitalier alors qu'ils tiraient sur les forces israéliennes. Il a ajouté que Tsahal a appréhendé des centaines de suspects terroristes ayant des liens avérés avec le Hamas ou le Jihad islamique, faisant de cette opération l'une des plus réussies depuis le début de la guerre.

"Un grand nombre de ces terroristes ont participé à la planification et à l'exécution du massacre brutal du 7 octobre", a-t-il déclaré, ajoutant : "Cette opération n'est pas terminée. En ce moment même, des terroristes du Hamas et du Jihad islamique se barricadent à l'intérieur des services de l'hôpital Shifa." "Le Hamas détruit l'hôpital Shifa. Le Hamas tire depuis l'intérieur des urgences et de la maternité de Shifa et lance des engins explosifs depuis le service des grands brûlés de Shifa. Des terroristes cachés autour de l'hôpital ont tiré des obus de mortier sur nos forces, causant d'importants dégâts aux bâtiments de l'hôpital", a déclaré Hagari.

"Je répète : le Hamas tire des obus de mortier sur l'hôpital Shifa. Le Hamas détruit l'hôpital Shifa. Le Hamas a détourné l'hôpital Shifa et se cache derrière les malades et les blessés, menant la guerre depuis l'intérieur de l'hôpital Shifa", a-t-il ajouté.

Tsahal, a-t-il noté, "opère avec précision et agit avec soin envers les patients et le personnel médical à l'intérieur de l'hôpital. Nous le faisons parce que nous distinguons les terroristes du Hamas des civils derrière lesquels ils se cachent." "Nous le faisons parce que notre guerre est contre le Hamas, pas contre le peuple de Gaza. Et nos actions le prouvent", a ajouté Hagari.