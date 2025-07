Tsahal annonce la mort de deux nouveaux soldats à Gaza

Articles recommandés -

Deux soldats de la brigade Golani ont trouvé la mort samedi à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, après qu'un engin explosif a été fixé à leur véhicule par des terroristes du Hamas. L'attaque a également fait un blessé léger.

Les victimes ont été identifiées comme le sergent Yinon Noriel Vana, 20 ans, originaire de Kiryat Tivon, et le capitaine Amir Saad, 22 ans, de Yanuch-Jat. Tous deux étaient affectés aux fonctions de technologie et de maintenance au sein de la patrouille Golani.

Un officier de combat de la même unité a été légèrement blessé dans l'incident. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins et sa famille a été informée de son état, selon le porte-parole de Tsahal.

Selon les premières investigations, les terroristes ont émergé d'un tunnel situé à proximité des positions défensives de la patrouille Golani. Les assaillants ont réussi à s'approcher suffisamment près pour fixer un explosif sur l'un des véhicules de l'unité avant de déclencher l'explosion.

Ces décès portent à 41 le nombre de victimes dans les rangs de Tsahal sur les deux derniers mois. Samedi soir, Tsahal a annoncé la mort di major (rés.) Bezalel Mosbacher, 32 ans, décédé des suites de ses blessures contractées le 19 juillet dans une explosion au passage du véhicule Hummer dans lequel il circulait.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a publié une déclaration suite à la chute des trois soldats. Dans un tweet sur le réseau X, le ministre a écrit : « Nous nous inclinons face à la mort de nos héroïques combattants, le capitaine Amir Saad, le sergent Vana Anna et le major (rés.) Bezalel Yehoshua Mosbacher. L'État d'Israël a perdu trois jeunes héros, ses meilleurs fils, qui ont œuvré pour la sécurité de l'État et le retour de tous nos otages. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées qui ont reçu la plus dure nouvelle. Toute la nation vous embrasse. »