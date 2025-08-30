Tsahal annonce la mort du sergent-chef Ariel Lubliner à Gaza, 900e soldat tué depuis le 7 octobre

Articles recommandés -

L'armée israélienne a annoncé ce samedi soir la mort du sergent-chef de réserve Ariel Lubliner, 34 ans, originaire de Kiryat Bialik, tombé lors de combats dans le sud de la bande de Gaza. Ariel Lubliner servait au sein de la brigade logistique 6036 de la 36e division. Il laisse derrière lui son épouse et un bébé âgé de neuf mois. Sa mort porte à 900 le nombre de soldats israéliens tués depuis le 7 octobre.

Selon les informations communiquées par Tsahal, la tragédie s’est produite vendredi soir à Khan Younès, alors qu’un convoi logistique traversait une zone où la brigade Kfir opère depuis plusieurs jours. Pour des raisons encore à l’étude, des tirs ont été déclenchés sur le convoi, vraisemblablement par des forces israéliennes elles-mêmes. Ariel Lubliner a été tué sur le coup. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé ses condoléances à la famille du soldat : "Avec tout le peuple d’Israël, mon épouse et moi envoyons nos pensées les plus sincères à la famille d’Ariel Lubliner, tombé au combat dans la bande de Gaza. Ariel s’est battu avec courage pour assurer la sécurité d’Israël, vaincre le Hamas et ramener nos otages. Que sa mémoire soit bénie."

Le ministre de la Défense Israël Katz a également réagi : "Au nom de l’ensemble du système de défense, j’adresse mes plus profondes condoléances à la famille. Ariel, qui a fait son alyah par amour de cette terre, a été mobilisé depuis le 7 octobre et a servi avec dévouement pour protéger l’État d’Israël. Je suis aux côtés de la famille en ces heures difficiles, souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et salue nos combattants courageux, qu’ils soient en service régulier, permanent ou de réserve."