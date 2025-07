Tsahal annonce une trêve humanitaire à Gaza et élargit l'aide fournie

Articles recommandés -

L'armée israélienne a annoncé ce dimanche la mise en place d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, accompagnée de ses premiers parachutages d'aide humanitaire. Cette décision marque un tournant dans la stratégie israélienne face aux pressions internationales concernant la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne.

La trêve, entrée en vigueur à 10 heures du matin dans le nord de la bande à al-Mawasi, Deir al-Balah et Gaza, vise à garantir le passage sécurisé des civils et de l'aide humanitaire vers les zones les plus critiques. Elle devrait se répéter chaque jour dans les zones concernées de 10h à 20h, et ce jusqu'à nouvel ordre. Parallèlement, l'armée de l'air israélienne a effectué samedi ses premiers largages aériens, parachutant sept palettes contenant de la farine, du sucre et des conserves fournies par des organisations internationales.

Face aux critiques internationales, l'armée a tenu à clarifier sa position : "Il n'y a pas de famine à Gaza, il s'agit d'une campagne mensongère de l'organisation terroriste Hamas. La distribution de nourriture à la population de Gaza incombe à l'ONU et aux organisations humanitaires internationales, qui sont censées améliorer l'efficacité de la distribution de l'aide et veiller à ce qu'elle n'atteigne pas le Hamas."

L'état-major a également réaffirmé que les opérations militaires se poursuivraient malgré ces mesures humanitaires. "Nous continuerons à nous battre dans la bande de Gaza afin de libérer tous les otages et de vaincre l'organisation terroriste Hamas, sur terre comme sous terre", a conclu le porte-parole de l'armée israélienne.

Tsahal a annoncé une série de mesures destinées à améliorer l'acheminement de l'aide aux habitants de Gaza. L'armée a notamment décidé de créer des couloirs humanitaires permettant aux convois de l'ONU et aux organisations humanitaires de circuler en sécurité pour acheminer nourriture et médicaments.

Parallèlement, l'armée israélienne a procédé au raccordement de la ligne électrique "Kela" alimentant l'usine de dessalement du sud de Gaza. Cette opération, menée par le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires en coopération avec la Compagnie israélienne d'électricité, doit permettre de produire environ 20 000 mètres cubes d'eau par jour, contre 2 000 mètres cubes jusqu'à présent. Cette amélioration substantielle devrait bénéficier à quelque 900 000 personnes.

Soutien présidentiel malgré les divisions gouvernementales

Le président Isaac Herzog a apporté son soutien à ces mesures, y voyant une "obligation morale, opérationnelle, politique et informationnelle". Dans une déclaration publiée samedi soir, il a souligné qu'il s'agissait "d'un élément nécessaire de l'effort de guerre, y compris sur la scène internationale, pour le retour de nos frères kidnappés et le rétablissement de la sécurité des citoyens israéliens".

Ces annonces ont toutefois suscité des critiques au sein du gouvernement. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a dénoncé une "capitulation face à la fausse campagne du Hamas", estimant que cette aide "met en danger les soldats de Tsahal" et "éloigne le retour des otages". Il préconise au contraire un arrêt complet de l'aide humanitaire et "l'occupation de toute la bande de Gaza".

Selon le réseau égyptien Al-Qahira, un convoi de camions d'aide en provenance d'Égypte a également commencé à se diriger vers Gaza via le point de passage de Kerem Shalom, transportant des tonnes de nourriture. Les Emirats arabes unis ont de leur côté annoncé samedi soir qu'ils reprendraient à leur tour les opération dfe largage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.