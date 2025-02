Tsahal : "Ariel et Kfir Bibas ont été tués à mains nues" en captivité à Gaza

Le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Daniel Hagari, a fait une déclaration vibrante vendredi concernant les enfants Bibas, confirmant qu'Ariel et Kfir ont été "brutalement assassinés" en captivité à Gaza. Selon les informations révélées, les deux enfants n'ont pas été victimes d'une frappe aérienne, mais tués "à mains nues" dans "les premières semaines de la guerre". "C'est un jour triste et douloureux pour tout le peuple d'Israël", a déclaré Hagari. "Ariel et Kfir ont été sauvagement assassinés à Gaza dans les premières semaines de la guerre, de sang-froid. Ils ne les ont pas tués par balle - ils les ont tués à mains nues, puis ont commis des actes horribles pour dissimuler cela."

Cette révélation intervient dans un contexte tendu, alors que le Hamas a enfreint l'accord de libération des otages en renvoyant le corps d'une femme gazaouie anonyme au lieu de celui de Shiri Bibas, la mère des enfants. "Nous avons transmis nos conclusions à nos partenaires dans le monde entier pour que tous sachent comment le Hamas agit. Leur mère Shiri n'a pas encore été ramenée à la maison", a ajouté le porte-parole.

Hagari a partagé un moment poignant avec le père des enfants : "Yarden Bibas est sorti de chez lui le 7 octobre pour protéger sa famille et a été enlevé. Yarden m'a regardé dans les yeux hier et m'a demandé que le monde entier sache et soit choqué par la façon dont ses enfants ont été assassinés."

Les corps d'Ariel et Kfir Bibas ont été identifiés par l'Institut médico-légal la nuit précédente. Selon l'armée, ils auraient été tués en novembre 2023. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis d'agir "avec détermination" pour ramener Shiri et tous les autres otages, jurant également que "le Hamas paiera le plein prix pour cette violation cruelle et malveillante de l'accord".

Cette déclaration intervient moins de 24 heures après une tentative d'attentat dans laquelle des explosifs ont été placés dans quatre autobus de la région de Tel-Aviv, sans faire de victimes. Trois suspects, dont certains seraient des citoyens israéliens juifs, ont été arrêtés pour leur implication présumée.