Tsahal arrête des terroristes du Hamas lors d'un raid nocturne en Syrie

Les forces de Tsahal ont mené un raid ciblé dans la nuit à Beit Jinn, une localité de la région de Damas, arrêtant des terroristes du Hamas basés en Syrie qui préparaient des attaques contre Israël, a rapporté jeudi l'armée israélienne. L'opération s'appuyait sur des renseignements collectés ces dernières semaines. Des armes et munitions ont également été saisies durant l'intervention. Les détenus ont été transférés en Israël pour interrogatoire. Selon les rapports syriens, un habitant local, Muhammad Hamadeh, a été tué lors de l'opération, et sept autres personnes ont été arrêtées. Des sources ont indiqué à SyriaTV qu'il s'agissait de la première fois que les forces israéliennes opéraient aussi profondément dans la zone de Beit Jinn depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011. Environ 100 soldats, 10 véhicules militaires et des drones auraient participé à l'opération.

Les médias locaux rapportent que les noms des détenus ont été diffusés pendant l'opération, déclenchant des émeutes dans la ville. Le média libanais Al Mayadeen, affilié au Hezbollah, a signalé qu'une grande manifestation était prévue pour coïncider avec les funérailles de Hamadeh dans la journée.

Ce raid s'inscrit dans une série de frappes et d'opérations israéliennes à travers la Syrie ces dernières semaines. Mercredi dernier, une explosion majeure a été signalée dans un entrepôt de missiles dans la campagne de Hama. Des médias qataris et irakiens ont attribué l'explosion à Israël.

Articles recommandés -

"Les troupes de Tsahal continuent d'opérer pour éliminer toutes les menaces contre les civils de l'État d'Israël, en particulier les résidents du plateau du Golan", précise le communiqué militaire.