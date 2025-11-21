Tsahal clôture un séminaire international sur les leçons de la guerre en présence de dizaines d’officiers étrangers

Un séminaire international consacré aux leçons tirées de deux années de combats s’est achevé ce vendredi à midi, après une semaine d’échanges intenses entre Tsahal et des représentants militaires venus d’une vingtaine de pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la Finlande, l’Inde, la Grèce, le Japon, le Maroc, la République tchèque ou encore la Roumanie.

L’événement, organisé par l’armée de terre israélienne, visait à présenter les concepts opérationnels de Tsahal, les enseignements tirés des campagnes menées depuis 2023 à Gaza, au Liban, en Syrie et en Judée-Samarie, ainsi que les méthodes de combat interarmées développées face à des environnements complexes. Les délégations ont rencontré des commandants engagés au front, visité plusieurs sites clés, observé des démonstrations de capacités et été exposées aux défis spécifiques des combats souterrains et urbains. Elles se sont également rendues dans les localités proches de Gaza, où elles ont entendu le témoignage de Shlomi Ziv, rescapé des attaques du 7 octobre.

Le commandant des forces terrestres, le général Nadav Lotan, a souligné l’importance de cette coopération internationale. « Cette semaine, nous avons affronté ensemble les dilemmes et les défis issus d’une réalité de combat continu, qui a éprouvé Tsahal jusqu’à la limite de ses capacités », a-t-il déclaré. Il a rappelé que la force de l’armée israélienne ne repose pas uniquement sur la technologie ou les procédures, mais sur la « détermination, l’engagement et la résilience humaine ».

Lotan a également insisté sur la valeur stratégique des partenariats militaires noués avec les armées présentes. « Après deux ans de guerre durant lesquels nos forces terrestres ont manœuvré à Gaza, au Liban, en Syrie et mené la lutte antiterroriste en Judée-Samarie, notre coopération internationale constitue l’un des fondements de la puissance de Tsahal et de l’État d’Israël », a-t-il affirmé. Selon lui, ces échanges permettent de mutualiser les connaissances et de se préparer collectivement aux défis futurs.

« Je crois que la combinaison de la professionnalisation, des valeurs et de l’espoir est la clé d’une véritable puissance », a conclu le général.