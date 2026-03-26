Tsahal confirme l'élimination du chef de la marine et du renseignement naval du CGRI

L’armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe ciblée à Bandar Abbas ayant abouti à l’élimination d'Alireza Tangsiri, commandant de la marine des Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que de Behnam Rezaei, chef du renseignement naval. L’opération, menée durant la nuit avec l’appui de renseignements jugés précis, s’inscrit dans le cadre de l’escalade militaire en cours entre Israël et l’Iran.

Selon l’armée israélienne, Alireza Tangsiri occupait depuis plusieurs années un rôle central dans la stratégie maritime iranienne. Il supervisait les activités militaires dans le golfe Persique et coordonnait les opérations entre différentes branches des forces iraniennes. Tsahal l’accuse d’avoir été impliqué dans des attaques contre des pétroliers et des navires commerciaux, ainsi que d’avoir directement menacé la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, une zone clé pour le commerce mondial de l’énergie. Il aurait également joué un rôle actif dans les tentatives de fermeture de ce passage stratégique durant les récents affrontements.

Behnam Rezaei, de son côté, était considéré comme une figure majeure du renseignement naval iranien. Chargé de la collecte d’informations sur les pays de la région, il coordonnait également la coopération avec différents services de renseignement. Son rôle était jugé crucial dans la planification des opérations maritimes des Gardiens de la révolution.

L’armée israélienne affirme que ces deux responsables faisaient partie d’un réseau plus large de commandants iraniens ciblés depuis le début de l’opération militaire en cours. Selon Tsahal, leur élimination constitue un coup important porté aux capacités de commandement et de coordination des Gardiens de la révolution, en particulier dans le domaine maritime.

Israël assure poursuivre ses opérations contre les responsables militaires iraniens impliqués dans des activités hostiles, affirmant agir pour réduire les capacités de nuisance de Téhéran dans la région et protéger les voies de navigation internationales.