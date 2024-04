Tsahal élimine un haut responsable du Hezbollah près de Tyr

L'armée israélienne a confirmé que le commandant du secteur côtier du Hezbollah, Ismail Youssef Baz, a été tué lors d'une frappe aérienne menée plus tôt dans la journée dans la région de Tyr, au sud du Liban. Dans un communiqué, le porte-parole de Tsahal a déclaré : "Tsahal a attaqué et éliminé, à l'aide d'un aéronef de l'armée de l'air dans la région d'Ain Baal au Liban, le commandant du secteur côtier de l'organisation terroriste".

https://twitter.com/i/web/status/1780244658787881174 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le communiqué précise qu'Ismail Youssef Baz était un "haut responsable expérimenté de la branche militaire du Hezbollah, occupant plusieurs postes", et que son grade actuel était équivalent à celui de commandant de brigade. Ses fonctions comprenaient la planification et la coordination des tirs de roquettes et de missiles antichars vers Israël depuis la côte libanaise. Le porte-parole a également souligné que "pendant la guerre, il a organisé et planifié divers scénarios de terrorisme contre Israël".