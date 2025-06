Tsahal détruit un tiers des lanceurs de missiles iraniens et établit sa supériorité aérienne

Tsahal a annoncé avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles du régime iranien depuis le début de l'opération "Am Kelavia". L'armée de l'air a neutralisé dans la nuit plus de 20 missiles sol-sol simultanément, quelques minutes avant leur tir vers Israël, et mené plusieurs vagues de frappes contre une centaine d'objectifs militaires à Isfahan, dans le centre de l'Iran. Environ 50 avions de combat ont identifié et frappé des sites de stockage de missiles, des lanceurs prêts au tir et des quartiers généraux où des équipes de lancement se préparaient à tirer vers le territoire israélien. Dans une frappe, une équipe de lancement a été identifiée en temps réel alors qu'elle tentait de tirer des missiles, permettant à l'aviation de l'éliminer immédiatement.

Depuis le début de l'opération, plus de 120 lanceurs de missiles ont été détruits, représentant un tiers de l'arsenal iranien total. Cette efficacité remarquable s'explique par la supériorité aérienne établie en seulement 48 heures, performance que le Wall Street Journal compare au conflit ukrainien. Les premières frappes ont été menées par des F-35 de cinquième génération, rejoints ensuite par des F-15 et F-16 après la neutralisation des défenses antiaériennes iraniennes.

David Deptula, ancien haut responsable de l'US Air Force, observe : "Les deux guerres montrent l'importance de la supériorité aérienne. Dans la guerre russo-ukrainienne, on voit ce qui arrive quand aucun camp ne peut l'obtenir : stagnation et guerre d'usure." Michael Kofman, du Carnegie Institute, souligne cette différence : "L'asymétrie qualitative entre l'aviation israélienne et russe est énorme. Les systèmes de défense aérienne iraniens constituaient une cible bien plus facile que ceux d'Ukraine."