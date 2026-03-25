Tsahal élimine des terroristes de la force Nukhba du Hamas en plein entraînement dans le centre de Gaza

Tsahal a annoncé avoir mené dans la nuit une frappe aérienne dans le centre de la bande de Gaza, contre plusieurs terroristes armés de l’unité d’élite Nukhba du Hamas alors qu’ils participaient à un exercice militaire. Selon l’armée israélienne, ces terroristes avaient récemment mené plusieurs entraînements dans la zone et représentaient une menace directe pour les forces israéliennes ainsi que pour l’État d’Israël.

Tsahal précise que ces terroristes étaient engagés dans des activités militaires actives au moment de la frappe, confirmant une surveillance étroite de leurs mouvements ces dernières semaines. L’armée souligne que ses forces restent déployées conformément aux accords en vigueur et continueront d’agir pour neutraliser toute menace.

Selon Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires et militaires d’i24NEWS, "cela fait plusieurs semaines que, sur la base de renseignements et d’images, Tsahal suit de près le renforcement du Hamas et ces entraînements". Il ajoute que "selon plusieurs sources, ces entraînements visent à réformer les compagnies et les bataillons du Hamas en vue d’une nouvelle opération élargie".

Dans le contexte de la guerre en cours avec l’Iran, Tsahal affirme avoir également éliminé des dizaines de terroristes du Hamas dans le territoire gazaoui, la plupart étant accusés de violations du cessez-le-feu, ce qui témoigne d’une vigilance accrue face à toute tentative de réorganisation des capacités militaires du groupe terroriste.