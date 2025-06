Tsahal élimine des terroristes du Jihad islamique déguisés en journalistes

L'armée israélienne a révélé samedi l'identité de deux terroristes du Jihad islamique éliminés jeudi lors d'une frappe ciblée dans l'enceinte de l'hôpital arabe Al-Ahli à Gaza. Les deux hommes, Suleiman Hani Saliman Hajaj et Samir al-Rifai, opéraient en se faisant passer pour des journalistes. Les terroristes dirigeaient un complexe de commandement et de contrôle établi dans la cour de l'établissement hospitalier du secteur de Gaza-ville. Ils utilisaient cette base pour planifier et exécuter des activités terroristes contre les forces de Tsahal et les civils israéliens.

"Les organisations terroristes de la bande de Gaza continuent d'utiliser les hôpitaux à des fins terroristes, exploitant de manière cynique et cruelle la population civile à l'intérieur de l'hôpital et de ses environs", a souligné Tsahal dans son communiqué. Cette pratique n'est pas isolée. En décembre, l'aviation israélienne avait mené une frappe contre une cellule terroriste du Jihad islamique dans un véhicule près de Nuseirat, éliminant plusieurs membres dont cinq se faisaient passer pour "journalistes".

Parmi ces derniers figuraient Ibrahim Jamal Ibrahim Al-Sheikh Ali, spécialiste des opérations et de la propagande de combat, Faisal Abdallah Muhammad Abu Qamsan, chef de la sécurité du Jihad islamique à Nuseirat, Mohammed Ayad Khamis al-Lada'a, propagandiste de combat, Ayman Nihad Abd Alrahman Jadi, propagandiste et ancien membre naval, et Fadi Ihab Muhammad Ramadan Hassouna, également propagandiste à Nuseirat.

Face aux critiques, Tsahal a précisé : "Des renseignements provenant de sources multiples ont confirmé que ces individus étaient des agents du Jihad islamique se faisant passer pour journalistes." L'armée cite notamment "une liste d'agents du Jihad islamique découverte par Tsahal lors d'opérations dans la bande de Gaza" qui "identifiait explicitement quatre des individus éliminés comme membres de l'organisation terroriste".