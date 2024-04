Tsahal élimine deux hauts responsables du Hezbollah et de la Force Radwan

Deux hauts responsables du Hezbollah, Hussein Azqul et Muhammad Attiya, ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban ce mardi, a annoncé l'armée israélienne. Selon Tsahal, Hussein Azqul, considéré comme un "terroriste central" dans l'unité de défense aérienne du Hezbollah, a été ciblé par une frappe de drone près de la ville côtière de Tyr. Il était "fortement impliqué dans les activités de l'unité et a participé à la planification et à l'exécution de diverses activités terroristes", a précisé l'armée.

Muhammad Attiya, membre de l'unité aérienne de la force d'élite Radwan du Hezbollah, a quant à lui été tué lors d'une frappe la nuit dernière dans le sud du Liban. Il était "impliqué dans la préparation et l'exécution d'attaques terroristes" contre Israël, selon Tsahal. Le Hezbollah a confirmé la mort des deux hommes, déclarant qu'ils ont été tués "sur la route de Jérusalem", son expression désignant les combattants tués lors de frappes israéliennes. 286 membres du Hezbollah auraient été éliminés depuis le début de la guerre affirme l'organisation terroriste. Israël prétend pour sa part que le chiffre est beaucoup plus élevé.