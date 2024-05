Rafah : Tsahal élimine deux hauts commandants du Hamas et déclenche un incendie qui fait plus de 35 morts selon les médias palestiniens

Les forces israéliennes ont éliminé Yassin Rabia, le commandant du quartier général du Hamas en Judée-Samarie dimanche soir à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le communiqué de Tsahal indique qu'un haut responsable du siège de l'organisation dans la région du nom de Khaled Nagar a également été tué au cours de la même frappe de l'armée de l'air.

Le siège Hagada du Hamas est chargé de diriger et de financer les attentats menés en Judée-Samarie et en Israël. Yassin Rabia dirigeait toutes les formations militaires au sein du quartier général de l'organisation terroriste Hamas dans la région. Il était également impliqué dans le transfert de fonds à des fins terroristes et supervisait les attentats en Judée-Samarie. L'homme a lui-même commis plusieurs attaques meurtrières dans le passé, notamment en 2001 et 2002, tuant des soldats.

Le terroriste Khaled Nagar a, lui, orchestré des attaques par balle et d'autres complots terroristes en Judée-Samarie, et était impliqué dans le transfert de fonds destinés au terrorisme pour le Hamas dans la bande de Gaza. Il a également mené un certain nombre d’attaques meurtrières, notamment des attaques dans les années 2001 à 2003 au cours desquelles des civils et des soldats israéliens ont été assassinés. Yassin Rabia et Khaled Nagar avaient été libérés de prison lors de l'accord passé entre le Hamas et Israël pour libérer le soldat Gilad Shalit.

Selon certaines informations, plusieurs personnes non impliquées ont été blessées à la suite de l'attaque et d'un incendie qui s'est déclaré sur le site visé. L'incident fait l'objet d'une enquête, souligne l'armée.

Dimanche soir, les médias palestiniens et le Croissant-Rouge ont rapporté que la frappe israélienne avait ciblé des tentes à l'est de Rafah où se trouvaient des Gazaouis déplacés, et qu'au moins 35 personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un incendie déclenché par le raid. Le Hamas a rapidement publié une déclaration : "Il s'agit d'un massacre commis par Israël contre des civils dans un endroit bondé de réfugiés. Nous tenons l’administration américaine et le président Biden pour pleinement responsables de ce massacre en raison de leur soutien à Israël et du feu vert qu’ils ont donné à Israël pour envahir Rafah. Nous appelons à la mise en œuvre immédiate et urgente des décisions de la Cour internationale de Justice et appelons la communauté internationale et l'ONU à agir pour mettre fin à cette guerre d'extermination." Ce à quoi l'armée israélienne a réagi en publiant un premier communiqué sur le raid aérien. "La frappe a été menée contre des terroristes qui sont une cible d'attaque, conformément au droit international, en utilisant des munitions de précision, et sur la base de renseignements indiquant l'utilisation de la zone par des terroristes du Hamas."

Pour rappel, les Etats-Unis ainsi que la Cour internationale de justice ont consenti à la poursuite des opérations militaires israéliennes à Rafah, à la condition expresse que tout soit mis en œuvre pour protéger les civils réfugiés dans la ville.