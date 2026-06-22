Tsahal élimine un terroriste ayant retenu Omer Shem Tov en otage

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé, samedi, Sabai Zaher Abd al-Hamid Abu Hasna, un terroriste de l'unité d'élite Noukhba de la branche armée du Hamas, lors d'une frappe ciblée dans le nord de la bande de Gaza.

Selon l'armée israélienne, Abu Hasna avait participé à l'infiltration du territoire israélien lors du massacre du 7 octobre 2023 et avait pris part à la détention de l'ex-otage Omer Shem Tov durant sa captivité dans la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes indiquent également que le terroriste avait posé des engins explosifs tout au long de la guerre et préparait récemment de nouvelles attaques contre les forces israéliennes opérant dans le secteur.

La frappe a également tué Ahmed Samir Muhammad Washah, présenté par Tsahal comme un membre de la branche armée du Hamas qui travaillait parallèlement comme photojournaliste pour la chaîne Al Jazeera. Selon l'armée, il occupait également des fonctions de tireur d'élite au sein de l'organisation terroriste.

Dans une autre opération menée dans le nord de Gaza, Tsahal affirme avoir éliminé trois autres terroristes armés du Hamas qui s'apprêtaient à mener des attaques contre les soldats israéliens.

L'armée indique que des mesures ont été prises avant les frappes afin de limiter les risques pour les civils, notamment par l'emploi de munitions de précision et d'une surveillance aérienne.

Tsahal précise enfin que ses forces restent déployées dans le secteur sous la responsabilité du Commandement Sud, conformément aux dispositions du cessez-le-feu, et qu'elles poursuivront leurs opérations contre toute menace immédiate.