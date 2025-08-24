Tsahal enquête sur une utilisation éventuelle d'un missile à fragmentation par les Houthis

Articles recommandés -

L’armée de l’air israélienne a ouvert une enquête après le tir, vendredi soir, d’un missile lancé par les Houthis du Yémen vers Israël, dont une partie s’est écrasée dans la cour d’une habitation du Moshav Ginaton, près de Lod, dans le centre du pays. Les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs localités, mais le projectile n’a pas été intercepté par les systèmes de défense antimissile.

Selon le quotidien Yedioth Aharonoth, l’une des hypothèses examinées par Tsahal est que le missile pourrait avoir été équipé d’une ogive à sous-munitions, similaire à celles utilisées par l’Iran lors de l’opération "Réveil du Lion" en avril dernier. Cette configuration compliquerait son interception, car le projectile pourrait se fragmenter en plusieurs éléments avant d’atteindre sa cible.

Peu après le tir, un haut responsable houthi, Nasser al-Din A'mer, a revendiqué l’attaque et diffusé une vidéo affirmant qu’il s’agissait "d’un moment historique, où un missile yéménite s’est scindé en plusieurs missiles au-dessus d’Israël". Dans un autre message, il a soutenu que les images "prouvent l’échec total des systèmes de défense israéliens".

À Ginaton, Ilana Hatumi, 85 ans, propriétaire de la maison touchée, a raconté avoir été réfugiée dans son abri au moment de l’impact : "J’ai entendu un grand boum, tout a explosé. Les fenêtres sont détruites, mais nous allons bien. Ce ne sont que des dégâts matériels."

Cette attaque marque une nouvelle étape dans l’intensification des tirs des Houthis contre Israël, alors que Tsahal tente de déterminer les raisons de l’échec de l’interception.