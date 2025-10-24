Tsahal envisage de réduire ses forces opérant en Judée-Samarie

L'armée israélienne étudie une réduction significative de son dispositif militaire en Judée-Samarie, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hamas.

Depuis les attaques du 7 octobre, Tsahal avait considérablement renforcé sa présence dans la région, notamment pour assurer la protection des implantations israéliennes. L'état-major envisage désormais de confier cette mission en grande partie aux forces de sécurité locales.

Des sources au sein de Tsahal précisent qu'aucune décision finale n'a été actée. Toutefois, des consultations et des évaluations sécuritaires se tiendraient depuis plusieurs mois entre le commandement central et les responsables des implantations.

Le Commandement central affirme avoir mené des "opérations de renforcement de la sécurité" au cours des deux dernières années, modernisant les dispositifs technologiques de surveillance des localités juives et procédant à l'armement de centaines de résidents. Les responsables militaires admettent néanmoins l'impossibilité de maintenir durablement le niveau de déploiement actuel.

Cette perspective suscite de vives préoccupations parmi les habitants des implantations. Le député Zvi Sukkot (Parti sioniste religieux) a alerté le chef d'état-major Eyal Zamir sur d'importants "écarts" entre les besoins défensifs des implantations et les moyens qui leur seraient alloués en cas de retrait militaire.

Dans sa lettre, le parlementaire souligne que les petites localités pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour financer et gérer leurs propres forces de sécurité, jugeant "inacceptable" de faire supporter de tels coûts aux citoyens.

Tsahal se veut rassurant, affirmant que les communautés sont "bien équipées" avec des "équipes d'intervention d'urgence formées" et une infrastructure défensive améliorée.