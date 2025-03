Tsahal envisage des "éliminations de haut niveau" si les négociations de cessez-le-feu échouent

L'armée israélienne pourrait procéder à des "éliminationsde haut niveau contre des figures clés [terroristes palestiniennes] et des opérations commando dans des zones peuplées" si les efforts de médiation concernant la deuxième phase ou l'extension de la première phase du cessez-le-feu échouent, selon des sources palestiniennes citées par le quotidien libanais Al-Akhbar vendredi matin. Ces sources ont souligné que de telles actions pourraient entraîner une escalade et un réchauffement progressif de la situation actuelle. Face à cette menace, les branches militaires des organisations terroristes palestiniennes ont donné instruction à leurs opératifs de prendre "les précautions de sécurité nécessaires, d'arrêter d'utiliser les communications sans fil et de prendre au sérieux les menaces de l'ennemi."

Selon le rapport d'Al-Akhbar, les téléphones du Hamas seraient désactivés dans le contexte des négociations au point mort pour prolonger le cessez-le-feu. Dans ce climat tendu, Abu Obeida, porte-parole des Brigades Al-Qassam du Hamas, a diffusé jeudi un entretien enregistré dans lequel il qualifie le Ramadan de "mois du jihad". Il a néanmoins affirmé l'engagement continu du Hamas envers l'accord de cessez-le-feu. "La résistance palestinienne a présenté sa position au monde et aux médiateurs concernant les clauses de l'accord de cessez-le-feu – du calendrier de libération des otages au nombre d'otages libérés et à la garantie de leur libération en toute sécurité et de manière organisée," a-t-il déclaré.

"Malgré les tentatives d'Israël de mentir, nous restons engagés dans l'accord par respect pour le sang de nos martyrs et les promesses faites aux médiateurs," a-t-il poursuivi. Le porte-parole du Hamas a cependant accusé Israël d'avoir "éludé nombre de ses engagements concernant l'aide humanitaire, la liberté de mouvement pour les Gazaouis, et de poursuivre ses crimes tant dans la bande de Gaza que dans la région proprement dite."

Ces développements surviennent alors que le mois sacré du Ramadan approche, période traditionnellement sensible qui pourrait, selon les observateurs, servir de catalyseur à une nouvelle escalade des tensions.