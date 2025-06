Tsahal estime qu'une cellule locale a effectué les tirs depuis la Syrie et non une organisation terroriste structurée

Selon l'évaluation de Tsahal, les deux roquettes tirées mardi soir vers le sud du plateau du Golan depuis le village de Tsil, vers 21h30, ont été lancées par une cellule terroriste locale et non par une organisation terroriste structurée. Les organisations terroristes djihadistes actives dans la région - notamment Daech, Hamas et le Front al-Nosra - influencent la conduite de Tsahal dans la zone, mais pour l'heure, aucune d'entre elles n'a revendiqué ces tirs.

Durant la nuit, une nouvelle "organisation terroriste" a émergé, l'une des nombreuses en Syrie : les "Bataillons des martyrs de Mohammed Deif". Ce groupe a ouvert un canal Telegram le week-end dernier, où il a déjà revendiqué les tirs prétendument effectués depuis la Syrie. Un "dirigeant" de l'organisation a déclaré à Al Jazeera : "Nos opérations ne cesseront pas tant que les bombardements contre les civils de Gaza ne s'arrêteront pas."

Une organisation terroriste active se cache-t-elle derrière ?

L'évaluation préliminaire en Israël suggère que non. Il s'agirait d'un groupe tentant de promouvoir une ligne extrémiste, peut-être pour obtenir un soutien, y compris financier, de la part d'éléments iraniens dans la région en échange d'opérations et d'une escalade rhétorique contre Israël. Des tentatives iraniennes d'attiser les tensions sur le terrain après la chute du régime d'Assad ont déjà été identifiées par le passé.

Il s'agit des premiers tirs effectués depuis la Syrie depuis l'arrivée au pouvoir du régime d'al-Joulani. Cependant, son emprise sur le terrain est minime et il n'a pas la capacité d'empêcher de tels incidents, si bien qu'on ne s'attend pas à ce qu'il puisse les prévenir.

Où en est Tsahal ?

L'armée israélienne est présente sur place, mais éprouve davantage de difficultés à pénétrer dans ces villages. Contrairement à l'image véhiculée en Israël, tous les villages ne réagissent pas de la même manière aux forces de Tsahal. L'accueil chaleureux du nord contraste avec l'attitude des villages du sud de la Syrie, où des éléments extrémistes dictent le ton.

L'armée israélienne a tenté à plusieurs reprises d'y pénétrer. Ces tentatives ont inclus des incursions armées et blindées ainsi qu'un dialogue plus menaçant avec les villages. Celles-ci ont provoqué plusieurs incidents entre nos soldats et les habitants des villages du sud, qui avaient déjà annoncé dès le début de l'opération israélienne qu'ils ne coopéreraient pas. Depuis, les relations sont froides, parfois tendues. En février dernier, des terroristes qui avaient ouvert le feu sur les forces ont même été éliminés.