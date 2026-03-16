Tsahal estime que les combats contre le Hezbollah pourraient se poursuivre jusqu’à Chavouot

Les combats menés par Tsahal contre les terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban pourraient se prolonger jusqu’à la fête juive de Chavouot, selon l’évaluation d’un haut responsable militaire du commandement nord. S’exprimant lors d’un briefing à huis clos devant des réservistes déployés dans le secteur est de la frontière libanaise, ce responsable a indiqué que l’objectif principal de l’opération reste la défense des localités du nord d’Israël et de la frontière.

D’après les informations rapportées par Ynet et Yedioth Ahronoth, l’armée israélienne prévoit de maintenir ses forces sur le terrain aussi longtemps que nécessaire, soulignant que la mission n’est pas limitée par un calendrier précis. Dans le cadre de cette opération, les troupes israéliennes ont avancé entre sept et neuf kilomètres à l’intérieur du territoire libanais, dans ce que l’armée décrit comme une "zone de sécurité".

Cette progression s’inscrit dans l’opération lancée récemment par la 91e division, qui mène des actions terrestres ciblées contre des positions dans le sud du Liban afin d’élargir la zone de défense avancée. Selon l’armée, ces opérations visent à détruire des infrastructures terroristes et à éliminer les terroristes opérant dans la région afin de neutraliser les menaces et de renforcer la sécurité des habitants du nord d’Israël. Lors des affrontements récents, deux terroristes du Hezbollah auraient été tués par les forces israéliennes.