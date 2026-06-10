Tsahal et le Shin Bet annoncent l’élimination de deux responsables financiers du Hamas

L'armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé mercredi avoir éliminé, lors d’une frappe menée dimanche dans le nord de la bande de Gaza, Khader Jamasi, présenté comme le chef de l’infrastructure de transferts financiers du Hamas, ainsi que son adjoint, Mohammed Harazin.

Selon les services de sécurité israéliens, les deux terroristes figuraient parmi les principaux intermédiaires financiers du Hamas dans l’enclave palestinienne.

Les autorités israéliennes affirment qu’ils ont supervisé, tout au long de la guerre, le transfert de dizaines de millions de dollars vers la branche militaire du mouvement terroriste, en s’appuyant sur un vaste réseau de bureaux de change opérant dans la bande de Gaza.

D’après Tsahal, ces fonds ont permis au Hamas de continuer à verser des salaires à ses membres et de financer la préparation et l’exécution d’attaques contre les forces israéliennes et les civils israéliens.

L’armée israélienne estime que le démantèlement de ces circuits financiers constitue un élément central de sa stratégie visant à affaiblir durablement les capacités opérationnelles du mouvement islamiste.

Les deux responsables s’ajoutent à une série de cadres du Hamas chargés des finances éliminés au cours des derniers mois.

Tsahal cite notamment les éliminations de Firas Mashharawi et Ihab Karizem, deux responsables financiers du mouvement tués au cours de l’année écoulée.

Selon l’armée israélienne, cette campagne vise à priver le Hamas de ses capacités de financement et à perturber les mécanismes qui permettent à l’organisation de poursuivre ses activités militaires dans la bande de Gaza.