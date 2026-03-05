Tsahal frappe des sites de missiles au cœur de Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir mené au cours de la nuit une nouvelle vague de frappes contre des cibles du régime iranien à Téhéran. Selon Tsahal, l’opération, conduite par l’armée de l’air avec le soutien du renseignement militaire, a visé plusieurs infrastructures liées au programme de missiles du régime des mollahs.

Parmi les cibles figurait notamment un site souterrain utilisé pour le stockage de missiles balistiques. Des installations destinées à entreposer des missiles conçus pour viser des aéronefs ont également été détruites, ainsi que plusieurs rampes de lancement considérées comme une menace directe pour Israël et ses citoyens.

Au cours de ces opérations, un avion de chasse israélien a repéré plusieurs soldats iraniens en train d’activer un lanceur de missiles destiné à viser des appareils de l’armée de l’air. L’avion a immédiatement frappé la position, détruisant le lanceur et éliminant les soldats, ce qui a permis d’empêcher un tir contre les avions israéliens.

Tsahal indique que cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’opération "Rugissement du lion". Depuis le début de cette offensive, les forces israéliennes mènent des frappes systématiques visant à affaiblir les capacités de tir et de défense du régime iranien, avec pour objectif de réduire les attaques contre le territoire israélien et de renforcer la supériorité aérienne de l’armée de l’air au-dessus de l’Iran.