Tsahal frappe des sites de missiles et des centres de commandement du régime iranien

L’armée israélienne a annoncé avoir mené une nouvelle vague de frappes contre des infrastructures militaires du régime iranien, visant notamment des sites de lancement de missiles et des installations liées aux forces de sécurité intérieure et aux milices Bassidj. Selon le communiqué de Tsahal, l’opération a été conduite par l’armée de l’air israélienne sur la base de renseignements militaires et s’inscrit dans une phase destinée à "approfondir les dommages" infligés aux capacités stratégiques du régime iranien.

https://x.com/i/web/status/2030881626897461438 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au cours de ces frappes, les avions israéliens ont notamment visé une installation de production de moteurs de roquettes ainsi que plusieurs sites de lancement de missiles balistiques à longue portée qui, selon l’armée, étaient préparés pour être tirés en direction d’Israël. Ces installations constituent, d’après Tsahal, une composante clé de l’arsenal stratégique iranien.

Parallèlement, l’armée israélienne affirme avoir ciblé plusieurs infrastructures liées aux forces de sécurité intérieure iraniennes et aux Bassidj. Parmi les sites touchés figurent le quartier général du corps régional du régime, un centre de commandement des forces de sécurité intérieure à Ispahan, une base supplémentaire utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et les Bassidj, ainsi que le quartier général de la police du CGRI.

Dans son communiqué, l’armée israélienne accuse les forces de sécurité intérieure et les Bassidj de jouer un rôle central dans la répression de la population iranienne. Ces unités, qui font partie de l’appareil militaire du régime, sont accusées par Israël d’être impliquées depuis des années dans des activités terroristes et d’exercer une violence systématique contre les civils iraniens.

Selon Tsahal, ces frappes s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à affaiblir les structures fondamentales du régime iranien et à réduire ses capacités militaires. L’armée israélienne affirme ainsi poursuivre ses opérations pour porter atteinte aux "structures centrales et aux fondations" du pouvoir iranien.