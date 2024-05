Judée-Samarie : un soldat israélien blessé dans attentat au couteau, chasse à l'homme pour retrouver le terroriste | LIVE

Judée-Samarie : Trois morts à Qalqilya et Tulkarem lors d'opérations israéliennes (média palestinien)

Les forces israéliennes ont mené de nombreuses opérations dans la nuit de mercredi à jeudi à Qalqilya et Tulkarem afin d'arrêter les personnes recherchées qui s'occupent de fonds terroristes. Au cours de l'activité, des troubles se sont développés et des explosifs ont été lancés sur les forces de sécurité israéliennes qui ont riposté. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que trois Palestiniens avaient été tués et plusieurs autres blessés. Selon le ministère palestinien de la Santé, les morts sont Ayman Ahmed Mubarak (26 ans), Husam Imad Dabas (22 ans) et Muhammad Yusef Nasrallah (27 ans).