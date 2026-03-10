Tsahal frappe un complexe souterrain de recherche et de développement d'armes du CGRI à Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle vague de frappes à Téhéran visant des infrastructures clés du régime iranien, dont un complexe souterrain utilisé pour la recherche et le développement d’armes par les Gardiens de la Révolution (CGRI). Selon Tsahal, l’opération a été conduite par l’armée de l’air sur la base de renseignements militaires précis.

La cible principale de ces frappes était un site utilisé par les forces des Gardiens de la Révolution pour mener des expériences et des essais liés au développement et à la production de missiles balistiques. L’attaque a notamment visé un passage souterrain au sein du complexe où étaient réalisés ces tests.

Cette installation se trouvait dans l’enceinte de l’université militaire centrale des Gardiens de la Révolution, connue sous le nom d’université "Imam Hussein". Le site servait à la fois d’infrastructure stratégique et de point de rassemblement pour des activités opérationnelles.

Parallèlement, l’armée de l’air israélienne a également frappé des infrastructures situées au sein du quartier général principal de la Force Qods, l’unité chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, ainsi que plusieurs installations de production d’armes et de systèmes de défense appartenant au régime iranien.

Ces frappes s’inscrivent dans la poursuite de la campagne militaire visant à affaiblir les capacités opérationnelles et les infrastructures stratégiques du régime iranien, a indiqué Tsahal. Elles font partie d’une phase destinée à porter atteinte aux principaux piliers militaires et industriels de l’Iran.