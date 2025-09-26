Tsahal installe des haut-parleurs dans une zone dangereuse à Gaza pour le discours de Netanyahou

Une opération militaire particulièrement risquée a été menée vendredi matin dans la bande de Gaza, quelques heures avant le discours de Benjamin Netanyahou devant l'Assemblée générale des Nations unies. Des soldats réservistes israéliens ont reçu l'ordre d'installer des haut-parleurs dans des zones dangereuses du territoire palestinien, sans que l'objectif réel de cette mission leur soit clairement expliqué.

Une mission périlleuse aux objectifs flous

"L'une des missions les plus dangereuses que j'aie jamais effectuées", témoigne un réserviste ayant participé à l'opération auprès d'i24NEWS. "Ils ne nous ont pas dit quel était le véritable objectif." Les soldats ont été réveillés tôt le matin avec pour instruction d'escorter des camions équipés de haut-parleurs vers des points névralgiques au contact direct avec la population gazaouie.

L'installation de ces équipements sonores dans des zones à "friction élevée" avec les civils palestiniens a nécessité un déploiement massif : chars d'assaut, tirs d'artillerie et protection rapprochée. "Ils nous ont seulement dit que c'était pour faire bouger la population. Ils voulaient que ce soit le plus près possible des civils", rapporte le militaire. "C'est un danger mortel. J'ai vraiment risqué ma vie."

Cette opération intervient dans le contexte du discours que Netanyahou devait prononcer devant l'ONU, où le Premier ministre israélien a assuré vouloir présenter "la vérité d'Israël" face à la vague de reconnaissance internationale de l'État palestinien par plusieurs pays occidentaux.

Vives critiques du mouvement "Mères vigilantes"

Le mouvement "Mères vigilantes" a réagi avec virulence à cette opération. "Netanyahou, si un seul soldat est tué dans cette folie, cela vous semble-t-il logique ? Jusqu'à quand utiliserez-vous nos fils pour ta campagne personnelle ?", dénonce l'organisation dans un communiqué.

"Ils ne sont plus des figurants dans votre cadre de guerre. Ils ne sont pas des décors dans votre spectacle mégalomane. Ce sont des combattants - avant tout des hommes - usés jusqu'à la corde dans une guerre sans horizon", poursuit le texte, qui interpelle directement l'état-major : "La responsabilité de la vie des soldats est entre vos mains. Il est interdit de donner libre cours à cette folie."