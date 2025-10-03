Tsahal intercepte pendant Kippour la flottille pro-palestinienne "Sumud" en route vers Gaza

L'armée israélienne a pris le contrôle dans la nuit de mercredi à jeudi (nuit de Yom Kippour) de la flottille pro-palestinienne "Sumud", qui tentait de rallier la bande de Gaza. L'opération, qui s'est déroulée sur douze heures, a permis de déjouer cette tentative d'entrée impliquant plusieurs centaines de participants répartis sur 41 embarcations.

Selon Tsahal, les forces navales ont établi un contrôle opérationnel sur les six plus grands navires de la flottille en moins d'une heure. Avant l'intervention, la marine israélienne avait sommé les organisateurs de modifier leur trajectoire, les alertant qu'ils s'approchaient d'une zone de combat active et violaient un blocus maritime légal. Face au refus des participants, l'opération d'interception a été lancée.

À leur arrivée en Israël, les membres de la flottille ont été pris en charge par la police, qui a procédé à un contrôle minutieux avant de les transférer aux autorités de l'immigration et au service pénitentiaire. Les opérations se sont poursuivies toute la nuit jusqu'au traitement du dernier bateau.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a dénoncé une "provocation" orchestrée par le Hamas. "Israël, l'Italie, la Grèce et le Patriarcat latin de Jérusalem ont proposé et continuent de proposer à la flottille des moyens pacifiques d'acheminer toute l'aide qu'elle pourrait transporter vers Gaza. Ils ont refusé car ils ne recherchent pas l'aide mais la provocation", a précisé le ministère.

Le lieutenant Dean Elsdunne, porte-parole international de la police israélienne, a été plus direct sur les réseaux sociaux : "Où est l'aide ? Encore une croisière de publicité gratuite utilisant les Gazaouis opprimés par le Hamas à leur propre profit, détournant l'attention de l'accord de paix sur la table." Aucune aide humanitaire n'a en effet pour l'instant été trouvée à bord des navires interceptés.

L'État prendra en charge les frais de transport aérien de plusieurs centaines de pro-palestiniens arrêtés à bord des navires et envisage de louer un avion pour transporter tous les Européens de la flottille ensemble hors de ses frontières. 473 membres de la flottille ont été entendus avant leur expulsion. Plus de 200 ont renoncé à leur droit d'être entendus par un juge et seront expulsées immédiatement. Ceux qui n'ont pas signé leur avis d'expulsion seront renvoyés après 72 heures de garde à vue.

Fait intéressant : les participants à la flottille auraient reçu pour consigne de ne pas sourire afin d'empêcher Israël de les photographier en train de sourire et de détruire ainsi le récit selon lequel Israël les kidnappe. Les gardes-frontières israéliens ont joué le jeu et ont essayé de les faire rire, tandis que les participants à la flottille s'efforçaient de ne pas craquer et de ne pas rire.

L'incident a provoqué des réactions diplomatiques dans le monde arabe. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Abdallah Al-Yahya, a assuré suivre "de très près" le sort de plusieurs citoyens koweïtiens participant à la flottille, promettant "tous les efforts pour garantir leur sécurité et leur libération rapide".

Le Qatar a condamné "fermement" l'action israélienne, y voyant "une violation flagrante du droit international" et réclamant "une enquête urgente". Le président turc Recep Tayyip Erdogan a apporté son soutien aux participants, affirmant que "la Turquie se tient aux côtés de tous ceux qui participent à la flottille Sumud, expression de la conscience collective de l'humanité".

Fait notable, l'Espagne, qui avait initialement exprimé son soutien à l'initiative, a finalement appelé les membres de la flottille à ne pas pénétrer dans les eaux contrôlées par Israël, jugeant qu'une telle action "mettrait en danger la sécurité physique de l'équipage".

Israël a pris ce vendredi la décision d'expulser les participants à la flottille le plus rapidement possible.