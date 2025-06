Tsahal : "L'Iran cible délibérément les civils, nous visons le militaire et le nucléaire"

Un responsable de Tsahal a fait le point dimanche matin avec Matthias Inbar, journaliste d'i24NEWS spécialiste des questions sécuritaires, sur les opérations en cours contre l'Iran et le Yémen, soulignant les différences stratégiques entre les belligérants. "L'Iran et le Yémen ciblent délibérément les zones civiles. C'est leur stratégie", a-t-il déclaré, précisant que 70 missiles et des dizaines de drones avaient été tirés. Le responsable militaire a révélé que l'Iran avait planifié de construire et produire 8 000 missiles balistiques prochainement. "Nos avertissements aux civils illustrent la différence entre leur stratégie et la nôtre : nous ciblons les installations militaires et nucléaires. Pas les civils", a-t-il souligné.

Selon Tsahal, 80 objectifs ont été frappés à Téhéran la nuit dernière et 170 depuis le début des opérations. Les forces israéliennes se concentrent sur les sites de construction de missiles et visent également deux installations à double usage, notamment dans la zone de Bandar Abbas. "Nos activités militaires reposent sur des rapports de renseignement. Nous savions que ce ne serait pas facile ou rapide, nous savions que l'Iran possède beaucoup de missiles balistiques, mais nous opérons comme une 'chasse aux missiles' pour limiter leur capacité à nous frapper", a expliqué le responsable.

Concernant les taux d'interception, il a reconnu ne pas avoir de chiffres précis dans cette "situation en cours". "Le système fonctionne très bien, mais il n'y a toujours pas 100% d'efficacité face à des centaines de missiles et drones." Le responsable a estimé qu'il faudrait "plusieurs mois ou plus pour réparer les sites nucléaires que nous avons ciblés", ajoutant que "beaucoup d'autres choses sont à venir".